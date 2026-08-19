S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hilton Worldwide-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag bei 271.73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 0.368 Hilton Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 327.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.61 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20.61 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Hilton Worldwide betrug jüngst 73.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch