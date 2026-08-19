Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentable Hilton Worldwide-Investition?
|
19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hilton Worldwide-Investment von vor einem Jahr verdient
Bei einem frühen Investment in Hilton Worldwide-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Vor 1 Jahr wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Hilton Worldwide-Papier an diesem Tag bei 271.73 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hilton Worldwide-Aktie investiert, befänden sich nun 0.368 Hilton Worldwide-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 327.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120.61 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20.61 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Hilton Worldwide betrug jüngst 73.78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas fester -- SMI schlussendlich fester -- DAX schliesst nach Richtungssuche stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefrot
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex zeigte sich unsicher. An den US-Börsen sind leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.