S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hilton Worldwide-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 268.40 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 37.258 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 329.59 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12’279.81 USD wert. Mit einer Performance von +22.80 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 73.11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch