Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hilton Worldwide-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Hilton Worldwide-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Hilton Worldwide-Anteile letztlich bei 147.59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 67.755 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 22.09.2026 20’898.43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 308.44 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 20’898.43 USD, was einer positiven Performance von 108.98 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete Hilton Worldwide eine Marktkapitalisierung von 68.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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