S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hilton Worldwide-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 147.02 USD. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6.802 Hilton Worldwide-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 329.31 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’239.90 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 123.99 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide bezifferte sich zuletzt auf 74.19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch