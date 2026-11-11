S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hilton Worldwide-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 273.61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.365 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 379.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.80 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich jüngst auf 82.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch