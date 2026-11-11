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|Profitable Hilton Worldwide-Investition?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hilton Worldwide gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hilton Worldwide-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 273.61 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.365 Hilton Worldwide-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Hilton Worldwide-Aktie auf 379.76 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 138.80 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.80 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Hilton Worldwide belief sich jüngst auf 82.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hilton Worldwide Holdings Inc
Analysen zu Hilton Worldwide Holdings Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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