Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Hilton Worldwide-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Hilton Worldwide-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 132.11 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hat, hat nun 0.757 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 29.09.2026 244.83 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 323.44 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 244.83 USD, was einer positiven Performance von 144.83 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Hilton Worldwide betrug jüngst 72.13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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