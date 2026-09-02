S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Hilton Worldwide-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 124.39 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investierten, hätten nun 80.392 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Hilton Worldwide-Papiers auf 311.99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25’081.60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 150.82 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 71.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch