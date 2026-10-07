Hilton Worldwide Holdings Aktie 34891306 / US43300A2033
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07.10.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hilton Worldwide von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Hilton Worldwide eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Hilton Worldwide-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Hilton Worldwide-Aktie an diesem Tag 52.60 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19.012 Hilton Worldwide-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6’133.42 USD, da sich der Wert einer Hilton Worldwide-Aktie am 06.10.2026 auf 322.61 USD belief. Mit einer Performance von +513.34 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Hilton Worldwide war somit zuletzt am Markt 70.88 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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