Hilton Worldwide-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 145.29 USD. Bei einem Hilton Worldwide-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 68.828 Hilton Worldwide-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 25’075.37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 364.32 USD belief. Damit wäre die Investition um 150.75 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von Hilton Worldwide belief sich zuletzt auf 81.22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch