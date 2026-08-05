S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hilton Worldwide-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Hilton Worldwide-Papier bei 126.40 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Hilton Worldwide-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 7.911 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’468.91 USD, da sich der Wert einer Hilton Worldwide-Aktie am 04.08.2026 auf 312.07 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 146.89 Prozent angewachsen.

Hilton Worldwide erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch