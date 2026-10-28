S&P 500-Titel Hilton Worldwide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hilton Worldwide-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das Hilton Worldwide-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hilton Worldwide-Anteile betrug an diesem Tag 146.04 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6.847 Hilton Worldwide-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.10.2026 gerechnet (344.65 USD), wäre das Investment nun 2’359.97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 136.00 Prozent angezogen.

Hilton Worldwide war somit zuletzt am Markt 77.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch