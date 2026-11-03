S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Hewlett Packard Enterprise-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bei 12.74 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 78.471 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Hewlett Packard Enterprise-Aktien wären am 02.11.2026 4’016.95 USD wert, da der Schlussstand 51.19 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 301.69 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Hewlett Packard Enterprise einen Börsenwert von 73.10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch