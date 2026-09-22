Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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22.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hewlett Packard Enterprise von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment verdienen können.
Hewlett Packard Enterprise-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Hewlett Packard Enterprise-Papier an diesem Tag 17.02 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 58.754 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (61.75 USD), wäre das Investment nun 3’628.08 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 262.81 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hewlett Packard Enterprise eine Marktkapitalisierung von 80.61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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