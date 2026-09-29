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Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

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Langfristige Investition 29.09.2026 16:02:21

S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hewlett Packard Enterprise-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hewlett Packard Enterprise-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Hewlett Packard Enterprise
50.98 CHF -0.02%
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14.09 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investierten, hätten nun 709.723 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 62.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 44’449.96 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 344.50 Prozent.

Der Börsenwert von Hewlett Packard Enterprise belief sich jüngst auf 83.39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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