Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurden Hewlett Packard Enterprise-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78.543 Hewlett Packard Enterprise-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hewlett Packard Enterprise-Papiers auf 54.68 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4’294.75 USD wert. Damit wäre die Investition um 329.48 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Hewlett Packard Enterprise eine Börsenbewertung in Höhe von 70.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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