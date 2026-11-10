S&P 500-Titel Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hewlett Packard Enterprise-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 10.11.2025 wurde das Hewlett Packard Enterprise-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 23.88 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 418.760 Hewlett Packard Enterprise-Aktien. Die gehaltenen Hewlett Packard Enterprise-Papiere wären am 09.11.2026 19’907.87 USD wert, da der Schlussstand 47.54 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 99.08 Prozent vermehrt.

Hewlett Packard Enterprise wurde jüngst mit einem Börsenwert von 59.11 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch