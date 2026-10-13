S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hershey von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hershey-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 190.86 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Hershey-Papier investiert hätte, befänden sich nun 52.394 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hershey-Papiers auf 163.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’584.30 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14.16 Prozent.

Hershey wurde jüngst mit einem Börsenwert von 32.73 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch