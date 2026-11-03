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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hershey von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Hershey-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das Hershey-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 162.31 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hershey-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 61.610 Hershey-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 171.25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’550.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.51 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Hershey eine Börsenbewertung in Höhe von 33.26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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