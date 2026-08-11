Hershey Aktie 938631 / US4278661081
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Hershey-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hershey von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Hershey-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Hershey-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 175.42 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 57.006 Hershey-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10’417.85 USD, da sich der Wert einer Hershey-Aktie am 10.08.2026 auf 182.75 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +4.18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hershey eine Börsenbewertung in Höhe von 36.66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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