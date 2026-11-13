S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 13.11.2021 wurden Healthpeak Properties-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Healthpeak Properties-Papier 33.81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 29.577 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 595.09 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Papiers am 12.11.2026 auf 20.12 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40.49 Prozent.

Healthpeak Properties wurde am Markt mit 14.05 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch