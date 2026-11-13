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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte eine Healthpeak Properties-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Healthpeak Properties eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Am 13.11.2021 wurden Healthpeak Properties-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Healthpeak Properties-Papier 33.81 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, hätte er nun 29.577 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 595.09 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Papiers am 12.11.2026 auf 20.12 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40.49 Prozent.
Healthpeak Properties wurde am Markt mit 14.05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs
Analysen zu Healthpeak Properties Inc Registered Shs
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.