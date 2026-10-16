S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34.64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.887 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 54.73 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18.96 USD belief. Mit einer Performance von -45.27 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Healthpeak Properties erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch