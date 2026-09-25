Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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25.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Healthpeak Properties-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Healthpeak Properties-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.86 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Healthpeak Properties-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.788 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 56.52 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Anteils am 24.09.2026 auf 20.27 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 56.52 USD, was einer negativen Performance von 43.48 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Healthpeak Properties eine Börsenbewertung in Höhe von 14.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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