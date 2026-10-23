S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Verlust hätte ein Healthpeak Properties-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Am 23.10.2016 wurde das Healthpeak Properties-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 32.73 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30.552 Healthpeak Properties-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 590.88 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Anteils am 22.10.2026 auf 19.34 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 40.91 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Healthpeak Properties zuletzt 12.73 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch