Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel hätte eine Investition in Healthpeak Properties von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren Healthpeak Properties-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Das Healthpeak Properties-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 34.84 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Healthpeak Properties-Aktie investiert hätte, hätte er nun 287.026 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’884.04 USD, da sich der Wert eines Healthpeak Properties-Anteils am 17.09.2026 auf 20.50 USD belief. Mit einer Performance von -41.16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Healthpeak Properties wurde am Markt mit 14.00 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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