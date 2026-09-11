Healthpeak Properties Aktie 50880191 / US42250P1030
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Healthpeak Properties-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Healthpeak Properties von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Healthpeak Properties-Aktien gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das Healthpeak Properties-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 19.76 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Healthpeak Properties-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 50.607 Healthpeak Properties-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.09.2026 auf 20.37 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’030.87 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 3.09 Prozent.
Healthpeak Properties war somit zuletzt am Markt 14.06 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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