S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HCA von vor 10 Jahren verdient

Am 15.10.2016 wurde das HCA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 80.32 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 12.450 HCA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’857.07 USD, da sich der Wert einer HCA-Aktie am 14.10.2026 auf 470.44 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 5’857.07 USD entspricht einer Performance von +485.71 Prozent.

Jüngst verzeichnete HCA eine Marktkapitalisierung von 99.88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch