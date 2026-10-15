HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in HCA von vor 10 Jahren verdient
Wer vor Jahren in HCA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 15.10.2016 wurde das HCA-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 80.32 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 12.450 HCA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’857.07 USD, da sich der Wert einer HCA-Aktie am 14.10.2026 auf 470.44 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 5’857.07 USD entspricht einer Performance von +485.71 Prozent.
Jüngst verzeichnete HCA eine Marktkapitalisierung von 99.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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