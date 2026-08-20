S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HCA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das HCA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 74.51 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 134.210 HCA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 54’630.25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 407.05 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 446.30 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von HCA bezifferte sich zuletzt auf 89.09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch