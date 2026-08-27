HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in HCA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
HCA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der HCA-Aktie betrug an diesem Tag 405.05 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die HCA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.247 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 427.16 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 105.46 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5.46 Prozent angezogen.
HCA war somit zuletzt am Markt 92.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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