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|Rentable HCA-Investition?
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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel hätte eine Investition in HCA von vor 3 Jahren abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HCA-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HCA-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die HCA-Anteile bei 252.18 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3.965 HCA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 491.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’947.06 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 94.71 Prozent vermehrt.
HCA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 100.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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