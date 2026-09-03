HCA Holdings Aktie 11321027 / US40412C1018
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HCA-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde die HCA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 280.81 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die HCA-Aktie investiert, befänden sich nun 3.561 HCA-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (402.06 USD), wäre das Investment nun 1’431.79 USD wert. Mit einer Performance von +43.18 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von HCA belief sich zuletzt auf 89.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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