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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Titel HCA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HCA von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in HCA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 10 Jahren wurde das HCA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die HCA-Aktie bei 69.58 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 143.719 HCA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen HCA-Papiere wären am 11.11.2026 72’727.80 USD wert, da der Schlussstand 506.04 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +627.28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von HCA belief sich zuletzt auf 105.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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