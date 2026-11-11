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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Hasbro-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hasbro-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.502 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 121.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’532.32 USD wert. Mit einer Performance von +55.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Hasbro betrug jüngst 16.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Hasbro Inc.
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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