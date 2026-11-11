S&P 500-Titel Hasbro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hasbro-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Hasbro-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 78.43 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Hasbro-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 127.502 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 121.82 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’532.32 USD wert. Mit einer Performance von +55.32 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Hasbro betrug jüngst 16.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch