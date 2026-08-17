Hartford Financial Services Group Aktie 635026 / US4165151048
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hartford Financial Services Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Investoren, die vor Jahren in Hartford Financial Services Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 17.08.2023 wurde das Hartford Financial Services Group-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 71.46 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Hartford Financial Services Group-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13.994 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 138.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’931.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 93.14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Hartford Financial Services Group belief sich zuletzt auf 37.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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