Hartford Financial Services Group Aktie 635026 / US4165151048
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31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hartford Financial Services Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Hartford Financial Services Group-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurden Hartford Financial Services Group-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Hartford Financial Services Group-Papier bei 41.07 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2.435 Hartford Financial Services Group-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Hartford Financial Services Group-Aktie auf 138.55 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 337.35 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 237.35 Prozent vermehrt.
Am Markt war Hartford Financial Services Group jüngst 37.56 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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