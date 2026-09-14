Hartford Financial Services Group Aktie 635026 / US4165151048
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Hartford Financial Services Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hartford Financial Services Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Hartford Financial Services Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hartford Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Hartford Financial Services Group-Anteile an diesem Tag bei 73.34 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10’000 USD in die Hartford Financial Services Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 136.351 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (136.36 USD), wäre die Investition nun 18’592.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 85.93 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Hartford Financial Services Group betrug jüngst 36.84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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