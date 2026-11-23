Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Hartford Financial Services Group-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Hartford Financial Services Group-Aktie bei 48.00 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2.083 Hartford Financial Services Group-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Hartford Financial Services Group-Papiers auf 136.84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285.08 USD wert. Mit einer Performance von +185.08 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Hartford Financial Services Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch