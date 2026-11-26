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26.11.2026 16:02:17
S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Halliburton eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 3 Jahren wurden Halliburton-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 38.06 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 262.743 Halliburton-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Halliburton-Papiers auf 31.61 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’305.31 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 16.95 Prozent.
Halliburton wurde am Markt mit 25.58 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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