Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnende Halliburton-Anlage?
|
15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Halliburton-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Halliburton-Einstiegs gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Halliburton-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 46.97 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 212.902 Halliburton-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Halliburton-Aktie auf 32.83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6’989.57 USD wert. Die Abnahme von 10’000 USD zu 6’989.57 USD entspricht einer negativen Performance von 30.10 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Halliburton eine Börsenbewertung in Höhe von 27.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!