S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halliburton von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Halliburton-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Halliburton-Aktie bei 24.69 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 405.022 Halliburton-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’365.74 USD, da sich der Wert einer Halliburton-Aktie am 04.11.2026 auf 33.00 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 33.66 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Halliburton bezifferte sich zuletzt auf 28.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch