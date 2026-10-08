Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Titel Halliburton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halliburton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Halliburton-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Halliburton-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Halliburton-Anteile an diesem Tag 23.94 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 41.771 Halliburton-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’326.23 USD, da sich der Wert eines Halliburton-Papiers am 07.10.2026 auf 31.75 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 32.62 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Halliburton bezifferte sich zuletzt auf 27.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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