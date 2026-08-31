S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen

Grainger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grainger-Anteile an diesem Tag 230.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Grainger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.434 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 566.33 USD, da sich der Wert eines Grainger-Anteils am 28.08.2026 auf 1’306.30 USD belief. Mit einer Performance von +466.33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Grainger eine Marktkapitalisierung von 61.59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch