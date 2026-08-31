Grainger Aktie 935590 / US3848021040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Grainger gewesen.
Grainger-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Grainger-Anteile an diesem Tag 230.66 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Grainger-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.434 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 566.33 USD, da sich der Wert eines Grainger-Anteils am 28.08.2026 auf 1’306.30 USD belief. Mit einer Performance von +466.33 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Grainger eine Marktkapitalisierung von 61.59 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Grainger Inc., W.W.
|
16:02
|S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grainger von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grainger von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Wert Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grainger-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Papier Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grainger von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Ende des Dienstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500-Börsianer greifen am Dienstagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mittags fester (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Grainger Inc., W.W.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.