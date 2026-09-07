Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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07.09.2026 16:02:19
S&P 500-Titel Grainger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grainger-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Grainger-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Grainger-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Grainger-Papier bei 993.47 USD. Bei einem Grainger-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.007 Grainger-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.09.2026 1’333.20 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’324.49 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 33.32 Prozent.
Der Börsenwert von Grainger belief sich jüngst auf 62.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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