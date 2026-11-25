Heute vor 10 Jahren wurde die Globe Life-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71.10 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.406 Globe Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 155.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118.20 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Globe Life einen Börsenwert von 11.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch