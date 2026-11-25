|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
25.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Globe Life-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurde die Globe Life-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 71.10 USD. Bei einem Globe Life-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.406 Globe Life-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 155.14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 218.20 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 118.20 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Globe Life einen Börsenwert von 11.69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Globe Life Inc
|
25.11.26
|S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Globe Life von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.11.26
|S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.11.26
|S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Papier Globe Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Globe Life von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 gibt nach (finanzen.ch)
|
23.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Globe Life Inc
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich im Plus
In Asien sind am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.