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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Globe Life von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Globe Life-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Globe Life-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Globe Life-Papiers betrug an diesem Tag 93.15 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 107.354 Globe Life-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’966.18 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 17.11.2026 auf 158.04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 69.66 Prozent.
Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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