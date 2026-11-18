Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit Globe Life-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Globe Life-Papiers betrug an diesem Tag 93.15 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 107.354 Globe Life-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 16’966.18 USD, da sich der Wert eines Globe Life-Anteils am 17.11.2026 auf 158.04 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 69.66 Prozent.

Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch