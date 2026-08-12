S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das Globe Life-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Globe Life-Papier an diesem Tag bei 139.74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Globe Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0.716 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.08.2026 129.55 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 181.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29.55 Prozent gesteigert.

Globe Life wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14.10 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch