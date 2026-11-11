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|Lukratives Globe Life-Investment?
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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Globe Life-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Globe Life-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Globe Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.573 Globe Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 163.46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’401.41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40.14 Prozent vermehrt.
Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Globe Life Inc
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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