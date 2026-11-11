S&P 500-Titel Globe Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Globe Life-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Globe Life-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Globe Life-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 116.64 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in Globe Life-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.573 Globe Life-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 163.46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’401.41 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 40.14 Prozent vermehrt.

Alle Globe Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch