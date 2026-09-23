Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Global Payments-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Global Payments-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurde die Global Payments-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Global Payments-Papier an diesem Tag 163.98 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Global Payments-Aktie investiert hat, hat nun 60.983 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’170.14 USD, da sich der Wert eines Global Payments-Anteils am 22.09.2026 auf 84.78 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 48.30 Prozent.
Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 22.51 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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