S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Global Payments von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Global Payments-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 86.91 USD. Bei einem Global Payments-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.151 Global Payments-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89.42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.89 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Global Payments betrug jüngst 24.50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch