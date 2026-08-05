S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Global Payments-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 74.54 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Global Payments-Aktie investierten, hätten nun 13.416 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 88.25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’183.93 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 18.39 Prozent.

Am Markt war Global Payments jüngst 23.58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch