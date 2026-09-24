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Genuine Parts Aktie 933775 / US3724601055

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Hochrechnung 24.09.2026 16:02:18

S&P 500-Titel Genuine Parts-Aktie: So viel Verlust hätte ein Genuine Parts-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Genuine Parts-Investment gewesen.

Genuine Parts
106.20 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Genuine Parts-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Genuine Parts-Aktie bei 146.35 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Genuine Parts-Aktie investierten, hätten nun 0.683 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Genuine Parts-Papiers auf 128.76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 87.98 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12.02 Prozent eingebüsst.

Genuine Parts war somit zuletzt am Markt 17.85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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